Il portavoce nazionale Giuliano Granato: "L'obiettivo è provare a liberarla dalle carceri ungheresi"

Ilaria Salis sarà candidata alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno con Alleanza Verdi e Sinistra. Ad appoggiare questa scelta c’è anche il movimento politico Potere al Popolo. “L’indicazione di voto per Ilaria Salis è in continuità con questo ragionamento: noi cerchiamo di mettere la logica politica davanti a quella elettorale”, ha detto a LaPresse il portavoce nazionale Giuliano Granato. “L’obiettivo è provare a liberarla dalle carceri ungheresi”, ha aggiunto. La 39enne di Milano è detenuta a Budapest da oltre un anno, con l’accusa di aver aggredito due neonazisti durante una manifestazione nella Capitale. “Manteniamo tutta la nostra avversità a Verdi e Sinistra Italiana, nel senso che continuiamo a pensare che siano una stampella del Pd”, ha sottolineato Granato. “Non volevamo fare qualcosa che potesse nuocere alla sua liberazione e quindi abbiamo parlato con il padre prima, che ci ha dato il suo ok e anzi ci ha confermato la sua contentezza per questa scelta coraggiosa”. “Abbiamo avuto notizia, sempre da Roberto Salis, che anche Ilaria quando ha saputo della nostra indicazione di voto è stata contenta“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata