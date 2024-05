La premier a bordo di un veicolo tattico per il 163° anniversario

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all’ippodromo militare ‘Gen. C.A. Pietro Giannattasio’ di Tor di Quinto, a Roma, per la cerimonia del 163° anniversario di costituzione dell’Esercito. La premier sotto la pioggia battente e a bordo di un veicolo tattico ha passato in rassegna lo schieramento di una brigata di formazione in rappresentanza di tutte le specialità dell’Esercito. Schierata anche la banda dell’Esercito in divisa storica. Nel corso dell’evento saranno eseguite dimostrazioni dinamiche svolte da componenti dell’Esercito ad alta specializzazione con il volo di elicotteri.

