I candidati sono stati comunicati poco prima del termine delle 20

A poche ore dal termine ultimo delle 20 del primo maggio per il deposito delle liste dei candidati alle elezioni europee, solo Fratelli d’Italia non aveva comunicato i propri nomi. Il partito della presidente del Consiglio ha rimediato nel pomeriggio. Nelle liste Meloni è capolista in tutte le circoscrizioni, come già precedentemente annunciato, mentre Vittorio Sgarbi è candidato al Sud al penultimo posto.

Tra gli altri, la deputata Alessia Ambrosi è in lista nella circoscrizione Nord-Est, con altri storici esponenti come Elena Donazzan, Sergio Antonio Berlato o Maddalena Morgante. Nell’Italia Nord-Occidentale al secondo posto in lista l’uscente Carlo Fidanza, tra gli altri candidati anche Lara Magoni e Vincenzo Sofo. Nell’Italia Insulare alle spalle della premier Salvatore Deidda, mentre nell’Italia Meridionale ci sarà Nicola Benedetto. Tra gli altri candidati nelle Isole Massimiliano Giammusso detto Massi detto Musso, con la dicitura usata anche per Giorgia Meloni detta Giorgia, al sud l’uscente Domenico Nesci. Un altro uscente al secondo posto nell’Italia Centrale, Nicola Procaccini, mentre anche qui si nota Francesco Carducci Artenisio detto Carducci.

Gli altri candidati

Oltre a Giorgia Meloni capolista in tutte le circoscrizioni, ci sono, nelle liste di FdI, rappresentanti apicali del mondo delle professioni (tutte donne, a dimostrazione dell’attenzione sull’occupazione femminile, viene sottolineato dal partito): Anna Olivetti (nord est) presidente di Federfarma e Fofi (ordine e sindacato farmacisti Gorizia); Carla Cappiello (centro) componente comitato nazionale Inarcassa, ex Presidente ingegneri Roma; Mariangela Di Biase (sud) vice presidente nazionale Aiga (ass giovani avvocati); Giovanna Greco (sud) segretario del Consiglio nazionale ordine commercialisti Dorina Casadei (centro) vice presidente fondazione Telos dei dottori commercialisti. Per la valorizzazione dei giovani di Fratelli d’Italia in lista anche Stefano Cavedagna (nord est) Portavoce nazionale gioventù nazionale; Nicola D’Ambrosio (sud) Presidente nazionale di Azione Universitaria; Paolo Inselvini (nord ovest) Coordinatore Gioventù nazionale Lombardia. C’è anche la nipote di Giovanni Giolitti: Giovanna Giolitti (nord ovest).

Inoltre, diversi imprenditori: Silvia Bolla (nord est) Presidente piccola e media industria Veneto Est e membro del Consiglio nazionale di Confindustria nazionale; Guglielmo Garagnani (nord est), imprenditore agricolo, presidente uscente di Confagricoltura Bologna; Federica Picchi (nord ovest) imprenditrice cinematografica. Tra gli amministratori: Antonella Argenti (nord est) sindaco di Villa del Conte (Padova); Alessandro Ciriani (nord est) sindaco di Pordenone; Marco Squarta (centro) Presidente consiglio regionale Umbria; Elena Donazzan (nord est) assessore al lavoro Regione Veneto; Elvira Amata (isole) assessore al turismo Regione Sicilia; Massimiliano Giammusso (isole) sindaco di Gravina di Catania Valeria Mantovan (nord est) sindaco di Porto Viro (Rovigo). Infine, Vittorio Sgarbi (sud) come indipendente e Mario Pellegrini (centro) ex vicesindaco del Giglio, eroe della notte del naufragio della Costa Concordia, quando salì sulla nave che si stava piegando per dare una mano ai soccorsi, rischiando di restare intrappolato e perdere la vita.

