Il Primo Maggio a Milano è stato ricordato con un lungo corteo che, nonostante la minaccia di pioggia, è partito da corso Venezia per arrivare in piazza Della Scala. Ad aprire la manifestazione i segretari milanesi di Cgil, Cisl e Uil. Tema dominante il lavoro, le morti bianche che non cessano ma anche il cosiddetto ‘Decreto Primo Maggio‘, che il Governo si appresta a varare proprio nel giorno della Festa dei Lavoratori.

