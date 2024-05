La manifestazione da Porta Venezia raggiungerà piazza della Scala

Un migliaio di aderenti a Sì Cobas, a cui si è unito uno spezzone dell’Associazione palestinesi in Italia, hanno dato vita, sotto una pioggia battente, a una manifestazione che da Porta Venezia raggiungerà piazza della Scala a Milano in occasione del Primo Maggio. In testa al corteo uno striscione con scritto ‘Per un 1 Maggio di lotta internazionale – proletari uniti contro le guerre del capitale’. Numerosi gli slogan per il lavoro, contro la guerra a Gaza ma anche contro la Premier, Giorgia Meloni e contro i sindacati confederati.

