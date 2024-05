Il segretario della Cisl a margine del Concertone a Roma

Divisioni tra la Cisl e gli altri due sindacati confederati, Cgil e Uil? “Io non vedo queste divisioni di cui si parla, vedo una differenza per come valorizziamo e capitalizziamo alcuni risultati che portiamo a casa con le iniziative negoziali e vedo una diversa impostazione della mobilitazione”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine del Concertone del 1 maggio al Circo Massimo. “Molte volte si ha l’impressione che su alcuni grandi temi – penso ai morti sui luoghi di lavoro – serva una fiammata emotiva quando invece come Cisl pensiamo sia necessario tenere un orizzonte lungo di mobilitazione. Sono due mesi che facciamo migliaia di assemblee da Nord a sud per sensibilizzare le persone e le autonomie locali e costruire insieme una moderna strategia. E poi – ha aggiunto – ci separa anche il giudizio sul profilo dell’azione sindacale che serve ora in questo momento di transizione e cambiamento: la nostra è centrata sulla responsabilità e sul pragmatismo, sul riformismo e sulla valorizzazione della contrattazione collettiva e sull’autonomia dalla politica. Ma oggi – ha concluso il segretario Cisl – e stata una bella e grande giornata di mobilitazione unitaria e di lotta“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata