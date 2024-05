"Sono discussioni che nell'ambito di un partito sono assolutamente legittime", ha aggiunto il candidato leghista

“Zaia non mi vota? Vado avanti per la mia strada. Sono discussioni che nell’ambito di un partito sono assolutamente legittime. Io sono un candidato indipendente”. Così il generale Roberto Vannacci, candidato per la Lega alle prossime elezioni europee, intervenuto a Napoli per la presentazione del suo libro ‘Il mondo al contrario’.

