I partecipanti alla protesta hanno lanciato palloncini pieni d'acqua contro gli agenti

Tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine sul lungomare di Napoli, dove è in corso una protesta contro la presenza del generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle elezioni europee, per la presentazione del suo libro. I manifestanti, circa 30, hanno tentato di accedere al varco di via Nazario Sauro, chiuso dalle forze dell’ordine. Alcuni hanno lanciato dei palloncini pieni d’acqua contro gli agenti in assetto antisommossa e hanno tentato di superare le transenne, ma i poliziotti hanno contenuto i manifestanti, che lamentano una “repressione del dissenso”. Il tratto del lungomare a ridosso del teatro, nel quale si tiene la manifestazione, resta interdetto al passaggio di auto e pedoni.

