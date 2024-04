Il giovane del Fronte della Gioventù fu ucciso nel 1975 da Avanguardia Operaia

Il presidente del Senato Ignazio La Russa alla commemorazione di Sergio Ramelli ai giardini intitolati al giovane del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia. “È importante che la corona sia stata deposta dal sindaco, perché la corona è del Comune, rimane sempre da capire perché la corona sì e la fascia no, ma noi noi non ci formalizziamo. Quello che conta sono i gesti, l’abito non fa il monaco. Sono grato al sindaco di essere venuto a ricordare un giovane che ha perso la vita”, ha dichiarato La Russa. “Su questo cippo -continua la seconda carica dello Stato – non c’è una parola di odio o di appartenenza. E in nome di una pacificazione nazionale ci piacerebbe che una scritta come questa ci fosse anche in tutte le occasioni in cui viene ricordato chiunque sia caduto in quegli anni drammatici, aldilà della sua appartenenza ideologica, partitica e politica”.

“Continuo a registrare che solo nel nome di Sergio Ramelli si fa seguire la frase ‘in nome di una pacificazione nazionale’, ma speriamo che i tempi siano vicini affinché questo possa appartenere a tutti come abbiamo sempre chiesto e voluto”, conclude La Russa.

