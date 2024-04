Le misure saranno presentate da Meloni in un incontro con i sindacati nel pomeriggio di lunedì

Fisco e lavoro. I dossier in cima alle priorità di governo per questa settimana sono per lo più economici, a partire da una serie di misure per il lavoro, una sorta di nuovo ‘pacchetto’ primo maggio da portare in Cdm martedì, alla vigilia della festa dei lavoratori, quasi una tradizione per l’esecutivo che l’anno scorso aveva varato un decreto ad hoc proprio nel giorno della ricorrenza. Lunedì, alle 18, le nuove norme saranno anticipate ai leader di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, in un incontro convocato venerdì che sarà presieduto dalla premier, Giorgia Meloni. Le misure – che dovrebbero riguardare sia il tema della sicurezza sia quello degli incentivi per le politiche attive e a favore delle imprese che assumono confluiranno nel decreto Coesione, in capo al ministro degli Affari Europei guidato da Raffaele Fitto. “Siamo al lavoro sul decreto, aggiungere altro non utile sarebbe in questo momento”, ha tagliato corto lui nel weekend a chi gli chiedeva dettagli a margine della conferenza programmatica di FdI.

Il dossier Irpef e tredicesime

L’altro tema sul tavolo è quello del decreto delegato sul fisco relativo alla riforma delle aliquote Irpef. “Il 30 abbiamo il Consiglio dei ministri e penso che riusciamo a portarlo“, apre il viceministro dell’Economia e delle finanze, Maurizio Leo. A ‘stoppare’ il testo, la scorsa settimana, era stato l’allarme lanciato sul costo del bonus tredicesime, che prevedeva 100 euro per le famiglie monoreddito fino a 28mila euro, con coniuge e almeno un figlio a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, adottato o affidato. “Ci si sta lavorando quindi verifichiamo un attimo se ci sono le compatibilità finanziarie – frena Leo – Io sono sempre cauto sulle risorse quindi dobbiamo fare in modo che una misura che può essere sicuramente di vantaggio per le famiglie abbia le necessarie coperture finanziarie”.

