Misura riguarderà lavoratori con reddito a 28mila euro con coniuge e figlio, o genitori soli

“Domani porteremo in Consiglio dei ministri, nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale, un decreto legislativo che ci permetterà di erogare, nel mese di gennaio 2025, un’indennità di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi al tavolo con i sindacati.

