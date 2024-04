Così il vicepremier in merito alla parole di Salvini sulle esternazioni del generale

“C’è un’altra domanda?”. Così il vicepremier Antonio Tajani rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle parole di Matteo Salvini, secondo cui il generale Roberto Vannacci sarebbe stato frainteso nelle sue frasi sulle persone diversamente abili a scuola. Il ministro degli Esteri ha parlato a margine della conferenza stampa convocata per celebrare la sottoscrizione del manifesto di adesione delle forze civiche moderate ai valori del Ppe.

Subito dopo è stato interrogato anche sul servizio andato in onda nella trasmissione Report in merito agli accordi tra Italia e Albania per la gestione dei flussi migratori: “Preoccupiamoci del lavoro, dei salari, parliamo della crescita, parliamo di cose che interessano i cittadini”, ha detto Tajani senza parlare la possibilità che l’accordo tra i due Paesi potesse saltare.

