Obiettivo avvicinare il numero a quello sufficiente per le elezioni politiche, in modo da consentire ai movimenti più piccoli il deposito delle candidature

Il coordinatore di Democrazia sovrana e popolare, Marco Rizzo, ha incontrato a Palazzo Chigi il sottosegretario per l’attuazione del programma di governo, Giovanbattista Fazzolari, e lo staff della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, impegnata invece in una riunione con i sindacati. Sul tavolo la questione delle modalità di presentazione delle liste per le europee e la richiesta di ridurre il numero delle firme necessarie, avvicinandolo a quello sufficiente per le elezioni politiche, in modo da consentire ai movimenti più piccoli il deposito delle candidature.

Fonti di Palazzo Chigi confermano che “sono state ascoltate con attenzione le richieste avanzate dal coordinatore di Democrazia sovrana e popolare Marco Rizzo circa la riduzione delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste elettorali per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Rizzo ha fatto notare che la proposta di dimezzare le firme attualmente richieste, riducendole a quota 37.500, porterebbe in ogni caso le sottoscrizioni necessarie ad un numero più elevato di quello fissato in occasione delle ultime elezioni politiche che era di 36.000. Palazzo Chigi ha assicurato che valuterà senza alcuna preclusione la richiesta avanzata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata