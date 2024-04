“Noi siamo il Partito Popolare Europeo in Italia e vogliamo che la casa dei popolari europei abbia sempre più abitanti”, afferma Antonio Tajani

“Noi siamo il Partito Popolare Europeo in Italia e vogliamo che la casa dei popolari europei abbia sempre più abitanti”. Così Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa convocata per celebrare la sottoscrizione del manifesto di adesione delle forze civiche moderate ai valori del PPE. “Sono l’unico politico in Italia che ha esperienza nelle istituzioni”, è invece la risposta del vicepremier a chi chiedeva se fosse il candidato migliore: “Voglio mettere a disposizione dell’Italia e del dibattito politico di questa campagna elettorale idee, conoscenze e difesa dei valori”.

