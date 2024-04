Le immagini diffuse da Palazzo Chigi

Papa Francesco parteciperà ai lavori del G7. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio diffuso da Palazzo Chigi. “Il G7 affronterà anche quella che in molti, e non a torto, ritengono essere la più grande sfida antropologica di quest’epoca, ovvero l’avvento dell’intelligenza artificiale, una tecnologia che può generare grandi opportunità ma che porta con sé anche enormi i rischi, oltre a incidere inevitabilmente sugli equilibri globali. È una sfida che nessuno di noi può pensare di affrontare da solo, e io credo che sia fondamentale valorizzare il meglio della riflessione etica e intellettuale che in questo ambito si sta sviluppando. Penso ad esempio al cammino avviato dalla Santa Sede nel 2020 con la ‘Rome call for AI ethics'”.

“La presidenza italiana del G7 – ha aggiunto – intende valorizzare questo percorso promosso dalla Santa Sede, portarlo all’attenzione degli altri leader, in occasione del vertice in Puglia. Per questo sono onorata di annunciare oggi la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7 proprio nella sessione dedicata all’intelligenza artificiale”, ha detto. “Ringrazio di cuore il Santo Padre per aver accettato l’invito dell’Italia – continua la premier Meloni -. La sua presenza dà lustro alla nostra nazione, all’intero G7. È la prima volta nella storia che un pontefice partecipa ai lavori del gruppo dei sette. Il Santo Padre lo farà nella sessione aperta anche ai paesi invitati, e non solo ai membri del G7, e io sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all’intelligenza artificiale”.

