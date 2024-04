"Non bisogna avvelenare il clima", ha sottolineato il Presidente della Camera

“Le strumentalizzazioni a fini politici non aiutano. Occorre, invece, riconoscersi in valori che sono e che devono essere comuni“. Così Lorenzo Fontana, presidente della Camera, in un colloquio con il Corriere della Sera. Il 25 aprile – dice – “è una ferita profonda che fatica a rimarginarsi, purtroppo le strumentalizzazioni a fini politici non aiutano, avvelenano il clima e non facilitano l’elaborazione di un passato ancora tanto doloroso e pesante. Il Paese non ne ha bisogno”. Perché- continua Fontana- “quel che occorre, invece, è riconoscersi in valori che sono e che devono essere comuni, a partire da quelli che hanno ispirato la nostra Costituzione, frutto della Resistenza antifascista, che ci tengo a ricordare, non è stata solo comunista, ma anche cattolica, liberale, monarchica”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata