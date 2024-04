Lo comunica l'Anpi: "Una grande giornata di Liberazione dai fascismi e dalle guerre"

Antonio Scurati parteciperà al corteo per il 25 Aprile a Milano mentre Roberto Salis, padre di Ilaria, la maestra milanese detenuta da più di un anno in Ungheria, prenderà la parola dal palco di Roma. A renderlo noto è l’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani. “Sono centinaia e continuano a crescere le manifestazioni in tutta Italia per il 25 aprile. Una grande giornata di Liberazione dai fascismi e dalle guerre“, si legge in un comunicato dell’Anpi.

Gli interventi a Milano

A Milano interverranno, tra gli altri, coordinati dal presidente dell’Anpi provinciale Primo Minelli, il presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo, Pif, il sindaco Giuseppe Sala. Parteciperà lo scrittore Antonio Scurati, al centro del dibattito politico dopo le accuse di censura nei confronti della Rai dopo lo stop a un suo monologo sul fascismo nella trasmissione di Serena Bortone. La partenza del corteo è prevista alle 14.15, con arrivo alle 15.30 in piazza Duomo, con musiche a cura della sezione Anpi Teatro alla Scala.

Chi ci sarà a Roma

A Roma prenderanno la parola, dal palco di Porta San Paolo, un rappresentante del Comune, Roberto Salis e la presidente dell’Anpi provinciale Marina Pierlorenzi. La giornata inizierà alle 8.30 con l’omaggio ai martiri delle Fosse Ardeatine, mentre alle 10 partirà il corteo da Largo Bompiani a Porta San Paolo.

