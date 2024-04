Lo scrittore intervenuto all'incontro 'Come sta la democrazia' a Milano

“Non torna più il fascismo delle camicie nere con il manganello, non verranno più a bussare alle porte. Quello che doveva tornare è già qui, oggi, ieri. In tante piccole e grandi cose”. Lo ha detto lo scrittore Antonio Scurati, intervenuto all’incontro ‘Come sta la democrazia’, alla Fondazione Feltrinelli di viale Pasubio a Milano. A due anni dal suo testo ‘Fascismo e populismo’, Scurati parla di un bilancio “spero sia provvisorio, ma il prossimo potrebbe essere anche peggio“. Ha però aggiunto: “Non sono un eroe o un profeta“.

