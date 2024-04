"Abbiamo bisogno di una Europa più unita, più federale", ha aggiunto l'esponente dem

Matteo Ricci, sindaco di Pesaro candidato alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno per l’Italia centrale è partito in bici da Fano per un tour elettorale che si è concluso martedì Roma. “105 mila pedalate come 105 mila preferenze, un obiettivo molto alto ma devo dire che durante la pedalata ci abbiamo pensato – ha spiegato Ricci – Attraversare l’Italia in bicicletta significa dare forza alla sostenibilità perché noi dobbiamo accelerare la transizione ecologica, significa anche tenere unito il paese perché la autonomia differenziata rischia di dividere il paese noi che siamo l’Italia di mezzo dobbiamo tenerla unita o rischiamo di essere la parte più fragile di una Italia schiacciata tra una questione meridionale e una questione settentrionale”. Poi il sindaco di Pesaro ha aggiunto: “Questi sono stati alcuni dei temi affrontati e ovviamente anche il tema dell’Europa perché abbiamo bisogno di una Europa più unita, più federale. I sovranisti hanno iluso i popoli europei ingannandoli che sarebbero stati padroni a casa loro e invece senza europa nessuno è protagonista”.

