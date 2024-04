Entreranno in vigore le discusse norme che prevedono le associazioni pro-vita nei consultori

Via libera dell’Aula del Senato con 95 sì, 68 no e un astenuto alla fiducia posta dal governo sul decreto sul Pnrr. Al Senato il voto di fiducia comporta anche il voto sull’intero provvedimento, che è già stato approvato dalla Camera in prima lettura e diventerà pertanto legge. Il sì del Senato preclude tutti gli ordini del giorno: non si procederà quindi alla votazione degli Odg presentati dal Pd e M5s sul diritto all’aborto. Entreranno dunque in vigore le discusse norme che prevedono la presenza nei consultori delle associazioni pro-vita.

