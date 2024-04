Il leader M5S deposita le liste: "Nessuna polemica personalistica"

(LaPresse) “Non costruite queste polemiche personalistiche, Conte contro Schlein, Schlein contro Conte, Conte contro Meloni… questo è un problema di tutti coloro che accettano di scrivere dei nominativi che non andranno all’Europarlamento, che già non sono disponibili in partenza. Vale per tutte le forze politiche. Su questo condivido quello che ha detto Prodi, questa è una ferita per la democrazia, perché stiamo ingannando i cittadini. E i cittadini lì per lì forse qualche voto in più te lo danno, però poi perdono fiducia, si rendono conto che è tutto un inganno, si disaffezionano alla politica e non vanno più a votare”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, uscendo dal Viminale dove ha depositato il simbolo del M5S, rispondendo a chi gli chiedeva se secondo lui Elly Schlein mettendosi in lista per le Europee ingannasse gli elettori.

