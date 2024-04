L'annuncio del leader grillino: "Ha superato tantissimi primati sportivi ma ha anche fatto saltare una serie di stereotipi"

Giuseppe Conte ha annunciato la candidatura alle elezioni europee di Carolina Morace, nota ex calciatrice della Nazionale e di club come Lazio, Milan e Torres. “Carolina Morace è una calciatrice che ha superato tantissimi primati sportivi ma ha fatto anche saltare tutta una serie di stereotipi e ha squarciato degli schemi in un campo prima prevalentemente dei maschi”, ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle intervenendo a ‘In mezz’ora’, su Rai3.

