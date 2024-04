Assente invece la CISL, che ha preferito non partecipare all’appuntamento delle altre due sindacali

Sono decine di migliaia le persone che hanno sfilato oggi a Roma, rispondendo all’appello dei sindacati CGIL e UIL. La manifestazione, che dal Circo Massimo ha raggiunto piazzale Ostiense, è stata indetta per protestare contro i tagli al sistema sanitario nazionale e le morti sul lavoro. Assente invece la CISL, che ha preferito non partecipare all’appuntamento delle altre due sindacali, impegnate da diverse mesi in una lunga serie di mobilitazioni per richiamare l’attenzione su questi e altri temi cardine.

