Il leader della Cgil a margine del corteo organizzato insieme alla Uil

“In questa piazza parla il Paese reale, visto che stanno dicendo balle e irreggimentando tutto. Il mondo del lavoro non ce la fa più: un problema salariale grande come una casa, una precarietà inaccettabile, problemi di fondo perché i diritti fondamentali della nostra Costituzione oggi non sono garantiti, a partire dal diritto alla salute, alla sanità, all’istruzione e al lavoro sicuro”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione “Adesso basta” partita da Piazzale Ugo La Malfa a Roma, organizzata insieme alla Uil. “C’è bisogno di cambiare, ascoltando e dando un ruolo al mondo del lavoro. Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci”, assicura il segretario, ricordando che “abbiamo iniziato la mobilitazione a novembre e non abbiamo avuto risposte, andremo avanti senza escludere nessuno strumento a nostra disposizione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata