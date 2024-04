Sessione di lavoro dedicata anche alla stabilità dell’Indo-Pacifico

Terzo e ultimo giorno del vertice dei ministri degli Esteri del G7 a Capri. Tra i temi in agenda venerdì anche la stabilità dell’Indo-Pacifico. Ma a tenere banco è la risposta di Israele all’attacco iraniano di sabato scorso. Ala suo arrivo alla riunione il Segretario di Stato americano Antony Blinken non ha commentato gli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Tel Aviv ha colpito una base militare iraniana a Esfahan, gli Usa hanno fatto sapere di non aver autorizzato il raid dello Stato ebraico.

