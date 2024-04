La notizia rilanciata dal 'Il Foglio'. L'insegnante italiana si trova in carcere da 13 mesi in Ungheria

Angelo Bonelli smentisce a ‘Laria che tira’ un’ipotetica candidatura con Avs dell’attivista Ilaria Salis, attualmente detenuta in carcere a Budapest in Ungheria per aver aggredito un gruppo di neonazisti. “Smentisco”, ha risposto a una domanda in proposito.

Il Foglio: “Ilaria Salis accetta candidatura con Avs”

“Ilaria Salis è pronta ad accettare la candidatura alle europee con Avs, l’alleanza di Verdi e Sinistra italiana”. È quanto scrive ‘Il Foglio’. Secondo quanto scrive il quotidiano in home page sul sito le procedure burocratiche per la candidatura dell’insegnante italiana che si trova in carcere da 13 mesi in Ungheria, da capolista nel Nord Ovest, sarebbero “già avviate nei giorni scorsi e si concluderanno oggi pomeriggio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata