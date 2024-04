Il testo ora passa al Senato

La Camera approva il dl Pnrr. Via libera al disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il testo è stato approvato con 140 sì, 91 no e tre astenuti e passerà ora all’esame del Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata