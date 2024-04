La manifestazione a Montecitorio organizzata dal coordinamento dei consultori del Lazio

Sit-in di protesta davanti a Montecitorio contro l’emendamento di Fratelli d’Italia al dl Pnrr, che prevede la presenza di comitati Pro vita nei consultori.“Quello che sta facendo il governo è un attacco all’autodeterminazione di tutte le persone”, afferma a LaPresse Mari, attivista del coordinamento dei consultori del Lazio, che insieme ad altre associazioni, tra cui “Non una di meno”, ha organizzato la protesta.

“Fuori gli antiabortisti dai consultori”, “Il diritto all’aborto non si tocca”. È questo il grido d’allarme lanciato dagli organizzatori del sit in. Presenti in piazza anche Pd, M5S e Avs.

“Inserire all’interno dei consultori le associazioni pro vita è veramente un’offesa e una vergogna. Già abbiamo una legge, la 194, che ha nel suo percorso che prevede la settimana di riflessione. Già questo è un problema, nel senso che le persone quando arrivano ad abortire hanno già deciso di farlo, non hanno bisogno di riflessioni. Figuriamo se hanno bisogno di colpevolizzazioni e di stigmatizzazioni”, ha aggiunto Mari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata