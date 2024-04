Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare sulla vicenda del vicegovernatore della Sicilia

“Sono un garantista e quindi esprimo valutazioni soltanto quando la magistratura avrà fatto le proprie valutazioni. Qui siamo in una fase assolutamente preliminare”. Così il ministro Nello Musumeci, rispondendo alle domande dei cronisti sulla sospensione e sulla vicenda del vicegovernatore della Sicilia Luca Sammartino a margine dell’evento per la “Giornata nazionale della prevenzione e del rischio idrogeologico” a Roma. “Questo non significa, continua l’ex presidente della regione siciliana, “non dover rivolgere un ulteriore appello agli amministratori locali a qualunque livello, perché la legalità e soprattutto la cosiddetta zona grigia che sta fra la legalità e l’illegalità nei comportamenti, deve indurre ciascuno di noi a un’assunzione di serie e vere responsabilità, altrimenti la gente continua ad allontanarsi dalla politica e ingrassa il partito dell’astensionismo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata