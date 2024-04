Esponente di spicco e azionista di riferimento del Carroccio. In passato con Udc, Pd e Italia Viva

Luca Sammartino, vicepresidente e assessore all’agricoltura della Regione Siciliana, è stato sospeso per un anno dai pubblici uffici. Luca Sammartino è esponente di spicco e azionista di riferimento della Lega di Salvini in Sicilia. Per il governo Schifani ha anche la delega per i rapporti con l’Assemblea regionale siciliana. È stato in passato esponente dell’Udc, poi del Pd, per un breve periodo è approdato anche ad Italia Viva prima di passare alla Lega. L’avviso di garanzia gli è stato notificato questa mattina all’alba, a casa sua, a Catania. Era rientrato dal Vinitaly di Verona, dove la Regione Siciliana ha partecipato.

