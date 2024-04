Per l'ex presidente della Camera la Procura di Roma ha chiesto la condanna a otto anni di reclusione

È prevista per oggi, salvo il rinvio della camera di camera di consiglio, la sentenza dei giudici della quarta sezione del tribunale penale di Roma del processo sull’acquisto di una casa a Montecarlo. La Procura di Roma, durante la scorsa udienza, aveva sollecitato una condanna ad otto anni di reclusione per Gianfranco Fini, ex presidente della Camera, presente anche oggi in aula, e nove anni anni per Elisabetta Tulliani. Dieci anni di reclusione, sono stati chiesti invece per Giancarlo Tulliani, fratello della compagna di Fini e cinque per il padre Sergio. Per tutti il pm contesta il reato di riciclaggio. Sono in corso le repliche dei quattro difensori degli imputati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata