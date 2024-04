"Orgogliosa che il nostro candidato Piero Marrese abbia messo la sanità pubblica come priorità di questa campagna elettorale", ha aggiunto la leader dem

“La sanità sta cadendo a pezzi per effetto dei tagli e della privatizzazione strisciante portata avanti da questa destra”. Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, a margine di un incontro a Potenza a sostegno di Piero Marrese, candidato alla presidenza della Regione Basilicata alle elezioni regionali del 21 e 22 aprile.

“Abbiamo un presidente di Regione che si è disinteressato del fatto che gli ospedali si stavano svuotando – continua Schlein – Il primato triste di Bardi come presidente è aver visto in questi anni il moltiplicarsi di lucani che si vanno a curare in altre regioni perché non riescono ad accedere alle cure in Basilicata. Il Partito Democratico non lo accetta. Sono orgogliosa che il nostro candidato Piero Marrese abbia messo la sanità pubblica come priorità di questa campagna elettorale. Vuol dire avere a cuore il fatto che le persone hanno un diritto alla salute scritto nella Costituzione che questa destra sta dimenticando. Vuol dire che questa destra ha in mente un modello di sanità in cui chi ha le risorse per farlo salta le liste d’attesa andando dal privato, chi non ce le ha sta rinunciando a curarsi. Da sinistra noi questo non lo possiamo accettare”.

