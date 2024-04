"Lavorare insieme per continuare a combattere gli schiavisti del terzo millennio", afferma la premier

Giorgia Meloni in Tunisia per l’incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica, Kais Saied. La delegazione italiana è composta tra gli altri dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini, e dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. La premier ha incontrato Saied presso il Palazzo presidenziale di Cartagine. Meloni ha sottolineato l’importanza della cooperazione sul tema immigrazione: Vogliamo coinvolgere le organizzazioni internazionali, lavorare sui rimpatri ma anche e soprattutto sui flussi regolari”, ha spiegato la presidente del Consiglio sottolineando che “è fondamentale che insieme lavoriamo per continuare a combattere gli schiavisti del terzo millennio”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

