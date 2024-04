Firmate ufficialmente intese su temi come la ricerca e il sostegno alle Piccole e Medie imprese

La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, è atterrata all’aeroporto di Tunisi-Cartagine per la visita nella Repubblica Tunisina. La premier è stata accolta dal Capo del Governo, Ahmed El Hachani, dal Ministro degli Affari Esteri, dell’Immigrazione e dei tunisini all’estero, Nabil Ammar, dall’Ambasciatore d’Italia, Alessandro Prunas, e da alcune Autorità locali. Giunta al Palazzo presidenziale di Cartagine, Meloni è stata accolta dal Presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied. Nella prima visita in Tunisia nell’ambito del Piano Mattei, Meloni è accompagnata dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e dal Vice Ministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli. Firmate ufficialmente intese su temi come la ricerca e il sostegno alle Piccole e Medie imprese.

