(LaPresse) – “Dobbiamo oggi attuare il Pnrr e siamo nelle condizioni di farlo. Per quanto ci riguarda il ministero è pienamente efficiente, abbiamo realizzato anche il piano transizione 5.0 che è una spinta propulsiva straordinaria per il 2024-2025 sulla strada dell’innovazione digitale e green e quindi anche dell’efficientamento energetico e quindi della competitività delle nostre imprese io penso che si possa e si debba fare. Poi, ovviamente, le considerazioni, come in questi casi e in tanti altri casi, passano alla nuova legislatura europea. Noi siamo impegnati tutti, le amministrazioni, a utilizzare al meglio il Pnrr. Quest’anno è la vera sfida, che può contribuire ad accrescere la produzione, i investimenti e quindi la competitività del sistema”. Così il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso , a margine della cerimonia di inaugurazione del Salone del Mobile di Milano, rispondendo alle domande dei giornalisti che chiedevano se fosse necessaria una proroga come auspicato dal Ministro Giorgetti. “Siamo impegnati al massimo. Per quanto ci riguarda. abbiamo già impiegato oltre il 70% delle risorse che ce ne sono state affidate, oggi abbiamo la sfida del piano transizione 5.0, 13 miliardi di euro sull’innovazione tecnologica, digitale e green delle nostre imprese, penso che si possa e si debba fare. Poi è chiaro a tutti che la politica industriale Europea con il nuovo Parlamento, con la nuova commissione dovranno cambiare, e ci siamo già confrontati su questo con gli altri ministri delle potenze industriale europee la scorsa settimana a Parigi”, ha proseguito Urso: “Abbiamo condiviso la necessità di indicare un cambio di passo e di rotta attraverso una vera e propria politica industriale europea che si deve realizzare così come è accaduto negli Stati Uniti con il sostegno attraverso anche risorse pubbliche europee agli investimenti dell’imprese. e il contrasto ad ogni azione di concorrenza sleale e di contraffazione che muove da altri continenti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata