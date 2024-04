Il segretario della Uil a margine della conferenza stampa congiunta con Maurizio Landini

“Le ragioni della mobilitazione riguardano il diritto alla salute”. Così Pierpaolo Bombardieri, a margine della conferenza stampa congiunta con Maurizio Landini per presentare la manifestazione di sabato 20 aprile a Roma. Il segretario della Uil ha quindi ricordato un’altra battaglia fondamentale del suo sindacato: “La necessità di arrivare a zero morti sul lavoro: ne stiamo parlando in questi giorni, non vorremmo si abbassasse l’attenzione. È necessario continuare a combattere una guerra civile che registra purtroppo ogni giorno più di tre morti”, ha sottolineato. Sul tema delle risorse Bombardieri insiste invece sulla tassa agli extraprofitti “Non solo sulle banche, ma anche alle grandi aziende energetiche”. “I dati del DEF ci dicono di una spesa pubblica che diminuisce a causa dell’inflazione. È necessario recuperare quelle risorse e investirle nella sanità territoriale”, ribadisce il segretario.

