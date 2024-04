"Serve un elemento di prospettiva", ha aggiunto il leader della Cgil. Domani l'incontro con l'ad Tavares

“Quello di domani non può che essere l’inizio di un confronto. Vediamo quali risposte ci saranno, se ci saranno. Noi non abbiamo bisogno di una pacca sulla spalla, o di sentirci dire che per un altro anno o due si può tirare avanti. Serve un elemento di prospettiva“. Lo ha detto il leader Cgil, Maurizio Landini, a margine dell’assemblea generale dalla Camera del Lavoro e delle categorie del sindacato di Torino, parlando dell’incontro previsto domani a Torino tra l’Ad di Stellantis, Carlos Tavares, e i sindacati. “Uno che gira il mondo come Tavares – ha aggiunto poi Landini – sa benissimo che siamo in un settore dove sta radicalmente cambiando il prodotto e la sua stessa concezione: non più la singola auto ma la mobilità. Mi auguro che finalmente si apra una pagina che fino ad ora non c’è mai stata e che porti ad accordi. Perché di chiacchiere e pacche sulle spalle ne abbiamo già ricevute abbastanza. Servono impegni precisi e accordi per garantire un futuro al nostro Paese“.

