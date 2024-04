L'ex magistrato ritira la sua candidatura a sindaco del capoluogo pugliese

“Ho accolto con spirito di servizio la proposta di candidarmi unitariamente per il centrosinistra per evitarne la divisione da più parti temuta”. Così il una nota l’ex magistrato ed ex parlamentare di centrosinistra Nicola Colaianni annuncia il ritiro della sua disponibilità alla candidatura come sindaco di Bari.

“Ho garantito ai due candidati, e alle forze che li sostengono, pari dignità, controllo sulla pulizia delle liste, trasparenza e, naturalmente, legalità – aggiunge – Ho riscontrato, tuttavia, che, pur nella sostanziale convergenza ideale e programmatica, permangono rigidità che non rendono possibile una composizione. Con lo stesso spirito di servizio – spiega ancora Colaianni – rinuncio perciò al tentativo e rimetto con serenità ai due candidati il compito di porre le basi per il sostegno reciproco nelle fasi ulteriori del procedimento elettorale“. “Ringrazio le numerose persone, talune sconosciute prima d’ora o astensioniste da lunga data o finanche residenti in altre parti d’Italia e animate perciò solo da finalità ideali che mi hanno espresso solidarietà e volontà di accompagnare questo battito d’ali di farfalla”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata