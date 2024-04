Il ministro dell'Interno: "L’evoluzione non sarà di quelle auspicabili"

“Come va a Bologna? Purtroppo non bene. Com’è stato detto dai Vigili del Fuoco l’evoluzione probabilmente non sarà di quelle auspicabili. Una grandissima tragedia che mi addolora molto”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, commentando l’incidente alla centrale di Suviana, a margine della cerimonia per il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato in piazza del Popolo, a Roma.

Al ministro viene poi chiesto dei quattro arresti per terrorismo in poco meno di un mese: “È la testimonianza della grande importanza e del lavoro che fanno le forze di polizia e della grande capacità investigativa e di prevenzione”. Infine, Piantedosi conferma la propria presenza accanto alla premier Giorgia Meloni nella missione prevista per la settimana prossima in Tunisia: “L’obiettivo? Continuare nei rapporti proficui di collaborazione che stiamo avendo con la Tunisia”.

