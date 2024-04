Il ministro dell'Economia: "Ci sono impegni che intendiamo mantenere"

“L’andamento del debito è ampiamente condizionato dal riflesso dei pagamenti per cassa dei crediti del superbonus che ha un impatto devastante”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. “Ci sono degli impegni che intendiamo mantenere come quello della decontribuzione, che scade nel 2024 e vogliamo assolutamente replicare nel 2025. È un impegno che vogliamo mantenere”, ha aggiunto Giorgetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata