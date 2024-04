Il ministro dell'Economia: "Impegno su decontribuzione anche nel 2025. Devastante l'impatto del superbonus sul debito"

“Abbiamo approvato il Def in un contesto di rivoluzione delle regole europee. In sede europea è stato deciso che il 20 di settembre va presentato il nuovo documento fiscale. La nostra volontà è presentarlo anche prima del 20% quando saranno disponibili tutti gli elementi”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando in conferenza stampa al termine del Cdm. “Ci sono degli impegni che intendiamo mantenere come quello della decontribuzione, che scade nel 2024 e vogliamo assolutamente replicare nel 2025. È un impegno che vogliamo mantenere” le parole di Giorgetti.

“L’andamento del debito è ampiamente condizionato dal riflesso dei pagamenti per cassa dei crediti del superbonus che ha un impatto devastante” aggiunge il leader del Mef. “Le nostre previsioni sono per quanto riguarda la crescita economica viste in ribasso rispetto alla Nadef” per l’effetto “delle tensioni geopolitiche”.

