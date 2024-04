La leader dem: “Continuiamo a batterci per chiedere verità e giustizia”

Elly Schlein ha parlato del processo Regeni fuori dal tribunale di Piazzale Clodio a Roma dove è in programma un’udienza. “Ancora una volta siamo qui al fianco della famiglia Regeni per continuare a batterci per chiedere verità e giustizia per quanto accaduto – ha detto la segretaria del Pd – Questa non è una questione che riguarda solo la famiglia Regeni ma riguarda la Repubblica e noi continueremo a essere qui fino alla fine senza dimenticare che se sono passati tanti anni è perché ci sono stati enormi ostacoli e continuano ad esserci anche con il governo egiziano. Richiamiamo tutti ad una massima attenzione e a seguire e stare accanto alla famiglia Regeni”.

