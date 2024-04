La segretaria Pd a Piazzale Clodio a margine della terza udienza. Tajani: "Non rinunciamo a ricerca della verità"

“Ancora una volta siamo qui al fianco della famiglia Regeni per continuare a batterci per chiedere verità e giustizia per quanto accaduto. Questa non è una questione che riguarda solo la famiglia Regeni ma riguarda la Repubblica e noi continueremo ad essere qui fino alla fine, senza dimenticare che se sono passati tanti anni è perché ci sono stati enormi ostacoli e continuano ad esserci anche con il governo egiziano. Richiamiamo tutti ad una massima attenzione e a seguire e stare accanto alla famiglia Regeni”. La segretaria del Pd, Elly Schlein fuori dal tribunale di Piazzale Clodio dove è in programma una udienza del processo Regeni.

Sul caso di Giulio Regeni “non abbiamo mai rinunciato alla ricerca della verità“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite a ‘Start’ su Skytg24. “Abbiamo sempre insistito su questo argomento con il governo egiziano con grande discrezione”, ha aggiunto Tajani, “attendiamo risposte concrete”.

