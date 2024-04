Il candidato pentastellato alle elezioni comunali: "Resto a disposizione del centrosinistra"

Michele Laforgia, candidato del Movimento 5 Stelle per le elezioni comunali a Bari, è pronto a fare un passo indietro se dovesse servire al centrosinistra per trovare un candidato unitario, e rimette alle forze politiche che lo sostengono la decisione sulla sua candidatura. “Credo sia arrivato il momento, sgomberando il campo da ogni sospetto di personalismo, di rimettere la mia disponibilità alla candidatura a sindaco alle stesse forze politiche che me l’hanno chiesta e l’hanno sostenuta almeno sino ad oggi, e cioè alla convenzione Bari 2024 e al Movimento 5 Stelle. Saranno le forze politiche, i movimenti e le associazioni a decidere cosa fare da oggi in poi, come e con chi”, ha detto Laforgia in una conferenza stampa. “Quanto a me, io non ho intenzione di ritirarmi a vita privata, resto a disposizione del centrosinistra in attesa di capire se e a quali condizioni mi sarà chiesto un impegno in prima persona per le amministrative di Bari. Dopo di che deciderò cosa fare”.

