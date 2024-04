Il presidente M5s alla segretaria dem: "Il Pd ritiri le accuse di slealtà o sarà difficile lavorare insieme"

“Mercoledì scorso aveva avvertito con una lunga telefona la segretaria Schlein che la situazione su Bari si stava compromettendo e che se ci fossero state nuove inchieste noi non saremmo stati disponibili a far finta di nulla proseguendo con le primarie”. Così il presidente M5s Giuseppe Conte a margine di un appuntamento a Bari. Con Schlein “ci siamo sentiti anche ieri”, ha aggiunto Conte, mentre “dal Nazareno hanno fatto uscire che non c’eravamo sentiti. Io prima di comunicare alla stampa le nostre determinazioni ho fatto una lunga conversazione, quindi vi prego che non escano più fesserie del genere“.

“Se non ritirano le accuse di slealtà mi rendo conto che sarà più difficile continuare a lavorare col Pd” ha aggiunto il presidente M5S Giuseppe Conte a L’Aria che tira su La7 parlando delle tensioni sulla candidatura a Bari. A livello nazionale, ha detto rispondendo a una domanda in proposito, “le conseguenze ci sono se il Pd continua a parlare di slealtà da parte nostra, è una cosa offensiva che respingo al mittente”, ha aggiunto Conte. “Sono stato mezz’ora a parlare con Schlein. Essere accusato di slealtà significa che il Pd non ha rispetto per le persone con cui lavora”.

Conte: “Leccese perbene ma serve rinnovamento con Laforgia, no a primarie”

“Mercoledì scorso aveva avvertito con una lunga telefona la segretaria Schlein che la situazione su Bari si stava compromettendo e che se ci fossero state nuove inchieste noi non saremmo stati disponibili a far finta di nulla proseguendo con le primarie. È successo purtroppo” e quindi “primarie non se ne fanno“. Così il presidente M5S Giuseppe Conte in un punto stampa a Bari.

“La cosa oggettivamente diventa sempre più seria e far finta di nulla non è possibile. Noi eravamo a Bari all’opposizione. Abbiamo accettato di fare un percorso comune ma su determinati presupposti. Se c’è qualcuno che fa finta di nulla o vuole sminuire non ci stiamo. La situazione è grave. Quindi oggi noi diciamo: Laforgia è un candidato autorevole, serio, segno di rinnovamento rispetto alla giunta uscente, e ha tutte le caratteristiche per rimanere in gara, anzi rafforza la sua candidatura. Di fronte all’indicazione del Pd che si è limitato a designare, con tutto il rispetto per la persona, Leccese capo di gabinetto della giunta uscente”, aggiunge Conte, anche se “è una persona perbene”. Secondo l’ex premier “in questo momento bisogna, pur rispettando il lavoro fatto anche dalla giunta uscente, dare un segno di un nuovo inizio” e “con noi le cose si fanno in un certo modo, se nessuno ci vuole ce ne faremo una ragione”, conclude l’ex leader, “ma noi vogliamo mantenere questo spirito unitario ed invitiamo il Pd a non reagire in modo scomposto”.

