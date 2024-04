Il presidente della Lombardia: "Ciascuno degli amministratori dovrebbe mettersi in discussione"

Quello della riforma dell’Autonomia differenziata “deve essere un tema da risolvere e affrontare in questa legislatura: può svoltare il futuro del nostro Paese. Chiediamo questa riforma perché siamo coscienti che dobbiamo competere con un mondo che non è centralistico e romano-centrico, ma che è fatto di autonomie, velocità ed efficienza”. Così il Presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, dal palco della festa per il 200esimo numero della rivista ‘Formiche’ a Milano. “Anche chi non vorrebbe l’autonomia avrebbe benefici, è chiaro, ciascuno degli amministratori dovrebbe mettersi in discussione e non ci si potrebbe più nascondere dietro Roma che non ascolta le richieste o che non da le risorse”, ha proseguito il governatore.

