Il leader del Carroccio: "Non toglierà un euro a nessuno"

“Dopo vent’anni di impegno dei militanti della Lega finalmente ci siamo ed è un passo avanti per tutta l’Italia, perché autonomia significa sprecare di meno, premiare il merito, far scegliere ai cittadini e quindi tagliare i tempi della burocrazia”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, al margine del convegno “Autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario” in corso presso il Museo dell’Automobile di Torino. Aggiunge Salvini che “dopo tanti anni di impegno e battaglie, il 29 aprile il testo arriva in aula. Ed è una grande opportunità di crescita per tutta l’Italia. Sarà una riforma che ci porterà più vicini ai paesi più moderni, penso alla Germania e alla Svizzera, dove federalismo e autonomia stanno aiutando le imprese e i cittadini. Un grazie va all’intero centrodestra perché stiamo mantenendo l’impegno preso”. “L’autonomia non toglierà un euro a nessuno, molto semplicemente chi domani si sente pronto a gestire a livello locale dei poteri che oggi lo Stato gestisce male potrà farlo. Non ci sarà un euro in più o in meno che da una regione uscirà verso un’altra”, ha poi sottolineato il leader del Carroccio.

