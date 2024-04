La reazione del presidente della comunità ebraica di Milano alle parole della consigliera

La consigliera comunale della Lega a Palazzo Marino, Silvia Sardone, nel suo intervento alla commemorazione a 6 mesi dagli attentati del 7 ottobre a Milano ha dichiarato di aver “proposto una mozione in Comune sostegno di Israele, e sapete già la posizione del Comune, quindi non mi dilungo in merito. Però ci tengo a dire che ieri sono state aggredite due persone ebree e che ieri a un corteo contro i cpr c’erano insulti contro Israele. C’è una certa politica che parla di genocidio, ma il genocidio non esiste. Il genocidio non c’entra. Questa parte politica la vediamo sfilare alle manifestazioni con chi vorrebbe cancellare Israele. E lo fa persino nella Giornata della Memoria, non esistono giustificazioni serve alzare la voce e non subire questo vergognoso antisemitismo”. Immediata però la reazione di Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano: “Non siamo qui per fare politica, non accettiamo che si faccia propaganda elettorale. Ringrazio Elena Buscemi. Siamo ebrei milanesi e abbiamo il piacere di avere tutti qua. Grazie a tutti i politici che sono qui a sostenerci e mi scuso se c’è stato qualche inconveniente” ha detto subito dopo, prendendo le distanze.

