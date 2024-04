Tutti in piedi per Cenati, Nahum e la senatrice Liliana Segre

Standing ovation per Daniele Nahum e Roberto Cenati nel corso della commemorazione a sei mesi dagli attentati del 7 ottobre in Israele presso la sinagoga di Milano. “Voglio ringraziare due persone che non hanno scelto la poltrona e si sono dimesse perché il genocidio è tutt’altra cosa: Roberto Cenati e Daniele Nahum”, ha spiegato Milo Hasbani vicepresidente dell’Ucei. Anche la senatrice a vita Liliana Segre, a sua volta omaggiata da tutta la comunità, si è alzata per ringraziare Cenati e Nahum.

Gelmini: “7 ottobre fu pogrom”

“Sono qui perché oggi è una giornata importante per non rimanere in silenzio e per ricordare quanto accaduto il 7 ottobre che rappresenta uno spartiacque. Qualcuno usa a sproposito la parola genocidio, ma in verità quello che è accaduto il 7 ottobre è un pogrom che è avvenuto nei confronti di Israele”. Così la senatrice di Azione, Mariastella Gelmini, a margine della commemorazione, presso la sinagoga di Milano, per i sei mesi degli attentati del 7 ottobre in Israele. “Questo è un fatto gravissimo che ci pone davanti a delle responsabilità. Sicuramente noi come paese stiamo dando un supporto alla crisi umanitaria di Gaza, però al tempo stesso non si possono ribaltare le responsabilità e non si può silenziare il diritto e il dovere di Israele di esistere”, ha concluso Gelmini.

