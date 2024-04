Così il ministro, partecipando a un convegno a Napoli

“Ho già espresso ieri un apprezzamento per quello che è accaduto, basta leggere il decreto legge in sede di conversione in Aula per comprendere quale sia l’approccio del governo. Il metodo del controllo sulle frodi preliminare che avevamo messo in campo, molto positivo, e che ha ridotto in modo sostanziale i numeri, con il nostro decreto legge lo estendiamo anche al Pnrr”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione, il Pnrr e il Sud Raffaele Fitto, a margine della sua partecipazione al convegno “Agenda Sud 2030” organizzato dalla Fondazione Merita a Napoli.

